Женская месть или ссора: За что в Подмосковье убили бойца ММА и оператора "Мосфильма" Подмосковный Долгопрудный взбудоражен убийством спортсмена из клуба "Пересвет" Николая Устинова. Его знали как доброго и порядочного человека. Но у мужчины могли быть и свои секреты. 16 декабря, 17:04 4082 4082 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, instagram.com/peresvetmoscowmma

В четверг в Долгопрудном хоронили 40-летнего Устинова, которого убили в минувшие выходные. Люди долго не хотели расходиться, вспоминая обстоятельства его гибели. Они опасаются, что главная, по их мнению, виновница произошедшего — 16-летняя Аня (имя изменено. — Прим. Лайфа) — может избежать наказания. Именно она, по версии следствия, подвела убийц к Устинову, и она же выманила жертву на последнюю встречу. Не исключено, что девушка могла оговорить мужчину, чтобы отомстить.

Последняя тренировка

Ранним утром в минувшее воскресенье мужчина как раз пошёл на встречу с Аней. По словам близких, накануне мужчина пребывал в превосходном настроении и ничего не предвещало беды. По предварительным данным, сама Аня якобы попросила Николая провести тренировку для двух её знакомых на одной из спортплощадок по улице Восточной. Это довольно глухое место в километре от дома Устинова.

Безо всякой задней мысли мужчина пошёл со своей знакомой... Через несколько часов застывшее в неестественной позе под брусьями тело Устинова случайно обнаружил сторож. Шея была практически перерезана — на теле, шее и голове зияло двадцать ножевых ранений. Снег был в крови. Прибывшим оперативникам не составило особого труда раскрыть убийство: на месте они обнаружили следы мужской и женской обуви и брошку в виде гитары, а также сумочку с телефоном, принадлежащим той самой несовершеннолетней Ане.

Благодаря камерам наблюдения удалось отследить саму девушку и двоих её друзей, которые, судя по записям, утром пришли на площадку. Задержанные подростки вначале всё отрицали, но следователям удалось вывести их на чистую воду.

— Один из подозреваемых повалил мужчину на землю, после чего второй нанёс ему удары ножом в область головы. После убийства обвиняемые скрылись с места преступления, — сообщили Лайфу в СКР по Московской области.

Поскольку Николай был крепким и тренированным, по данным СК, ухажёр Ани — 17-летний Денис (имя изменено. — Прим. Лайфа) бил мужчину ножом сзади в голову и шею, пока его приятель-одногодка держал жертву за руки. Сама Аня в происходящее не вмешивалась. Точнее обстоятельства будут установлены после проведения необходимых экспертиз.

Сейчас следователи пытаются понять, было ли убийство умышленным и хорошо спланированным или это была спонтанная ссора взрослого мужчины и подростков. Ведь преступники даже не пытались спрятать тело и просто убежали с площадки.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору". Пока следователи полагают, что убийство произошло на почве личных неприязненных отношений. По составу статьи 105 УК для несовершеннолетних предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы. Интересно, что Аня проходит по уголовному делу свидетелем, потому что не принимала непосредственного участия в убийстве. Однако есть основания полагать, что именно с её подачи могло произойти убийство.

Мезальянс на крови

По оперативным данным, ранее мужчину и девушку-подростка могли связывать романтические отношения, которые они скрывали. Впрочем, знакомые Николая в это не верят. Его приятели говорили, что видели Аню лишь однажды, когда он привёл её в спортзал договариваться насчёт рисования граффити.

Трудно понять, что свело Аню и Николая вместе. Они оба жили в Долгопрудном. Аня — творческая девочка из интеллигентной семьи, студентка Московского полиграфического колледжа, участвовала в работе школьной газеты, неплохо рисует. Её мать заслуженный в городе педагог, имеет награды и грамоты от мэра города.

Аня. Фото © vk.com

Николай жил с родителями, сам давно в разводе. Его дочери 14 лет. Когда-то мужчина причислял себя к скинхедам, о чём свидетельствуют характерные тату на теле. Последний год Устинов работал мастером по установке фильтров для воды. Был волонтёром, разносящим еду пенсионерам во время локдауна. Всё свободное время уделял тренировкам в спортзале — занимался бразильским джиу-джитсу и ММА в долгопрудненском клубе "Пересвет". Участвовал и побеждал в любительских соревнованиях. Стремился к спортивным достижениям.

Любил фотографировать. Какое-то время проработал на киностудии "Мосфильм", начав с осветителя, затем занимался операторской работой. Этим фактом из биографии сам Николай очень гордился.







Несколько месяцев назад Николай перестал видеться с гимназисткой, что могло не устроить Аню. Осенью девушка как раз достигла возраста согласия. На момент убийства Аня уже несколько месяцев встречалась с Денисом. Родственники и его знакомые находятся в состоянии шока от жестокости преступления — все считали Дениса незлобивым подростком, который не способен обидеть и мухи.

По одной из версий, накануне трагедии Аня якобы пришла к Денису в расстроенных чувствах и рассказала, что бывший изнасиловал её. Денис будто бы вскипел и предложил отомстить Устинову, взяв на встречу острый нож и лучшего друга. Теперь судьбу подростков решат доказательства по делу, профессионализм адвокатов и судья.

Авторы Станислав Сенькин