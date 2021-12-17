Полицейские изъяли более 150 кг героина у членов промышлявшей в Челябинской области ОПГ

"В Челябинской области задержаны члены этнической преступной группы. Ими был организован канал сбыта героина в особо крупном размере. Его реализация осуществлялась на территории Центрального и Уральского федеральных округов. В общей сложности изъято почти 150 килограммов героина", — приводит слова Колокольцева пресс-центр МВД России.

Уточняется, что более 300 граммов героина изъяли у двух задержанных граждан, которые выполняли роли так называемых кладовщиков и забирали крупные партии товара из тайников в лесах пригорода. Ещё около десяти килограммов наркотического вещества нашли в обшивке салона автомобиля предполагаемого межрегионального курьера. Его поймали в Самарской области при перевозке товара в Челябинск. Самую крупную партию героина — 141 килограмм — изъяли по месту жительства мужчины — в частном доме в Раменском городском округе Подмосковья. Там правоохранители обнаружили тайники, оборудованные в подвале и потолке, а также задержали ещё одного предполагаемого члена ОПГ.