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Полицейские изъяли более 150 кг героина у членов промышлявшей в Челябинской области ОПГ

Злоумышленники сбывали наркотики на территории Центрального и Уральского федеральных округов с помощью тайников-закладок.

17 декабря, 10:03
<p>Полицейские изъяли более 150 кг героина у членов промышлявшей в Челябинской области ОПГ. © <a href="https://mvdmedia.ru/news/official/vladimir-kolokoltsev-soobshchil-ob-operatsii-narkopolitseyskikh-v-chelyabinskoy-oblasti-i-izyatii-15/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД Медиа"</a></p>

Полицейские изъяли более 150 кг героина у членов промышлявшей в Челябинской области ОПГ. © "МВД Медиа"

Правоохранители изъяли почти 150 килограммов героина у членов этнической преступной группы, которая промышляла в Челябинской области. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

"В Челябинской области задержаны члены этнической преступной группы. Ими был организован канал сбыта героина в особо крупном размере. Его реализация осуществлялась на территории Центрального и Уральского федеральных округов. В общей сложности изъято почти 150 килограммов героина", — приводит слова Колокольцева пресс-центр МВД России.

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Предварительно, злоумышленники реализовывали наркотики бесконтактным способом с помощью тайников-закладок.

Уточняется, что более 300 граммов героина изъяли у двух задержанных граждан, которые выполняли роли так называемых кладовщиков и забирали крупные партии товара из тайников в лесах пригорода. Ещё около десяти килограммов наркотического вещества нашли в обшивке салона автомобиля предполагаемого межрегионального курьера. Его поймали в Самарской области при перевозке товара в Челябинск. Самую крупную партию героина — 141 килограмм — изъяли по месту жительства мужчины — в частном доме в Раменском городском округе Подмосковья. Там правоохранители обнаружили тайники, оборудованные в подвале и потолке, а также задержали ещё одного предполагаемого члена ОПГ.

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* Организация запрещена в Российской Федерации.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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