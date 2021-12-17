Путин поручил доработать законопроект о применении сертификатов вакцинации в общественных местах
По словам российского лидера, документ должен быть чётким, ясным и понятным, а законодателям нужно постараться учесть множество нюансов и жизненных ситуаций.
© LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме совместно с гражданским обществом доработать законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификату. Заявление прозвучало в пятницу на юбилейном, XXX съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Путин поручил доработать законопроект о применении сертификатов вакцинации в общественных местах © LIFE
По словам российского лидера, этот законопроект в существующей редакции требует доработки, а при работе над столь чувствительными нормами необходимо учитывать "все нюансы и жизненные ситуации".
"Прошу правительство совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах, учесть все вопросы, которые волнуют граждан. Закон, конечно, должен быть чётким, ясным и понятным", — заключил президент.
Напомним, 16 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке против CoViD-19, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.
Ранее сообщалось, что "Единая Россия" планирует разработать поправки ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах. По словам руководителя фракции Владимира Васильева, единороссы приняли решение поддержать законопроект в первом чтении лишь на этом условии.
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