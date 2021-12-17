Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме совместно с гражданским обществом доработать законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификату. Заявление прозвучало в пятницу на юбилейном, XXX съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Путин поручил доработать законопроект о применении сертификатов вакцинации в общественных местах © LIFE

По словам российского лидера, этот законопроект в существующей редакции требует доработки, а при работе над столь чувствительными нормами необходимо учитывать "все нюансы и жизненные ситуации".

"Прошу правительство совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах, учесть все вопросы, которые волнуют граждан. Закон, конечно, должен быть чётким, ясным и понятным", — заключил президент.

Напомним, 16 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке против CoViD-19, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.