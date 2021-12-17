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Гитаристу группы "Город 312" Ильчуку запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

В Борисполь музыкант прибыл на рейсе из Стамбула. Сам он отметил, что жители Незалежной теперь "остались без хорошей музыки".

17 декабря, 11:45
<p>Александр Ильчук. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/il4uk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">il4uk</a></p>

Александр Ильчук. Фото © Instagram / il4uk

Погранслужба Украины запретила въезд в страну российскому музыканту на три года из-за посещения Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"При оформлении установили, что иностранец нарушал порядок въезда на территорию Крыма, неоднократно посещая фестивали в разные годы, проводимые на полуострове", — говорится в релизе.

Уточняется, что на территории Незалежной музыкант должен был участвовать в творческом проекте.

"Ну всё, остались без хорошей музыки", — сказал артист, получив запрет на въезд на Украину.

Имя музыканта в материале не называется. Однако бывший глава одесской ячейки "Правого сектора"* и фигурант ряда уголовных дел Сергей Стерненко и издание "Украинская правда" считают, что речь идёт о гитаристе российской группы "Город 312" Александре Ильчуке.

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* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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