Гитаристу группы "Город 312" Ильчуку запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
В Борисполь музыкант прибыл на рейсе из Стамбула. Сам он отметил, что жители Незалежной теперь "остались без хорошей музыки".
Александр Ильчук. Фото © Instagram / il4uk
Погранслужба Украины запретила въезд в страну российскому музыканту на три года из-за посещения Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"При оформлении установили, что иностранец нарушал порядок въезда на территорию Крыма, неоднократно посещая фестивали в разные годы, проводимые на полуострове", — говорится в релизе.
Уточняется, что на территории Незалежной музыкант должен был участвовать в творческом проекте.
"Ну всё, остались без хорошей музыки", — сказал артист, получив запрет на въезд на Украину.
Имя музыканта в материале не называется. Однако бывший глава одесской ячейки "Правого сектора"* и фигурант ряда уголовных дел Сергей Стерненко и издание "Украинская правда" считают, что речь идёт о гитаристе российской группы "Город 312" Александре Ильчуке.
Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете въезда граждан России на Украину. Документ рассмотрят премьер-министр страны, секретарь Совета национальной безопасности и глава СБУ.
* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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