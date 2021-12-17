Гитаристу группы "Город 312" Ильчуку запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Погранслужба Украины запретила въезд в страну российскому музыканту на три года из-за посещения Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"При оформлении установили, что иностранец нарушал порядок въезда на территорию Крыма, неоднократно посещая фестивали в разные годы, проводимые на полуострове", — говорится в релизе.

Уточняется, что на территории Незалежной музыкант должен был участвовать в творческом проекте.

"Ну всё, остались без хорошей музыки", — сказал артист, получив запрет на въезд на Украину.

Имя музыканта в материале не называется. Однако бывший глава одесской ячейки "Правого сектора"* и фигурант ряда уголовных дел Сергей Стерненко и издание "Украинская правда" считают, что речь идёт о гитаристе российской группы "Город 312" Александре Ильчуке.

Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете въезда граждан России на Украину. Документ рассмотрят премьер-министр страны, секретарь Совета национальной безопасности и глава СБУ.