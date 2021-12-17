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"Молитесь": Тренер Татьяна Тарасова госпитализирована в Москве

Из-за плохого самочувствия она не смогла принять участия в съёмках заключительных выпусков "Ледникового периода".

17 декабря, 11:43
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Татьяна Тарасова © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певец Филипп Киркоров подтвердил, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в больнице. Об этом сообщает News.ru.

Ранее СМИ сообщали, что Тарасова находится в стационаре уже в течение недели. При этом не уточнялось, с каким диагнозом госпитализировали тренера.

"Она действительно в больнице. Молитесь. Дай бог, всё будет хорошо", — заявил Киркоров.

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Из-за плохого самочувствия Тарасова не смогла принять участия в съёмках заключительных выпусков программы "Ледниковый период" на Первом канале. В финале её в жюри заменил Киркоров.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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