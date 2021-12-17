"Молитесь": Тренер Татьяна Тарасова госпитализирована в Москве
Из-за плохого самочувствия она не смогла принять участия в съёмках заключительных выпусков "Ледникового периода".
Татьяна Тарасова © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певец Филипп Киркоров подтвердил, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в больнице. Об этом сообщает News.ru.
Ранее СМИ сообщали, что Тарасова находится в стационаре уже в течение недели. При этом не уточнялось, с каким диагнозом госпитализировали тренера.
"Она действительно в больнице. Молитесь. Дай бог, всё будет хорошо", — заявил Киркоров.
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Из-за плохого самочувствия Тарасова не смогла принять участия в съёмках заключительных выпусков программы "Ледниковый период" на Первом канале. В финале её в жюри заменил Киркоров.
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