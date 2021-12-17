Певец Филипп Киркоров подтвердил, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в больнице. Об этом сообщает News.ru.

Ранее СМИ сообщали, что Тарасова находится в стационаре уже в течение недели. При этом не уточнялось, с каким диагнозом госпитализировали тренера.

"Она действительно в больнице. Молитесь. Дай бог, всё будет хорошо", — заявил Киркоров.