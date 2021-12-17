Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика
В случае одобрения Советом Федерации и утверждения президентом документ вступит в силу 1 июня 2022 года.
Паспорт болельщика. Фото © Shutterstock
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении Fan ID для спортивных болельщиков.
В случае одобрения Советом Федерации и утверждения президентом документ вступит в силу 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг.
"Многие хотят ходить на стадион семьями, но не хотят подвергать их опасности или быть свидетелями безумства хулиганов... Дополнительные меры безопасности ещё никому не доставили неудобств", — цитирует главу думского Комитета по спорту Дмитрия Свищёва РИА "Новости".
Идея введения паспорта для фанатов обсуждалась с представителями Администрации Президента РФ, Министерства спорта РФ, МВД, Министерства цифрового развития и других ведомств.
Отметим, что система Fan ID вводилась в нашей стране перед Кубком конфедераций 2017 года, а также перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Позднее её использовали для прохода на "Газпром-арену" во время игр Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Футбол. Интересное по теме
"Для ноунейма слишком много": Футбольный менеджер назвал завышенной зарплату нового тренера "Спартака" Ваноли
сегодня в 10:47
"Он сотворил историю": Новый тренер "Спартака" Ваноли заявил, что хотел бы повторить путь Карреры
сегодня в 09:31
Опубликовано расписание матчей сборной России по футболу в Лиге наций
сегодня в 09:18
Комментариев: 0