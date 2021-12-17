Перенесённый из-за коронавируса финал Гран-при по фигурному катанию решили не проводить

Финал Гран-при по фигурному катанию сезона 2021/22 не состоится. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования должны были пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, но были перенесены из-за нового омикрон-штамма коронавируса. Организовать финал Гран-при в конце сезона не получится.

"Несмотря на все усилия, перенести соревнования на конец сезона не удалось. В связи с этим совет ISU принял решение отменить финал Гран-при по фигурному катанию сезона 2021/22", — говорится в сообщении пресс-службы.