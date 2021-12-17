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Перенесённый из-за коронавируса финал Гран-при по фигурному катанию решили не проводить

Изначально соревнования должны были пройти с 9 по 12 декабря в японской Осаке.

17 декабря, 10:07

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Финал Гран-при по фигурному катанию сезона 2021/22 не состоится. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования должны были пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, но были перенесены из-за нового омикрон-штамма коронавируса. Организовать финал Гран-при в конце сезона не получится.

"Несмотря на все усилия, перенести соревнования на конец сезона не удалось. В связи с этим совет ISU принял решение отменить финал Гран-при по фигурному катанию сезона 2021/22", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Напомним, в женском одиночном разряде в финале Гран-при должны были выступить пять россиянок: Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алёна Косторная. Предполагалось, что компанию им составит японка Каори Сакамото.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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