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"Для ноунейма слишком много": Футбольный менеджер назвал завышенной зарплату нового тренера "Спартака" Ваноли

Итальянец ранее работал помощником Антонио Конте в "Челси" и "Интере". Также он входил в тренерский штаб сборной Италии.

17 декабря, 10:47
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Футбольный менеджер Сергей Ковальков считает, что зарплата нового главного тренера московского "Спартака" Паоло Ваноли является завышенной. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

Сегодня "Спартак" объявил о подписании контракта с Ваноли, который на посту главного тренера клуба сменил португальца Руя Виторию. Соглашение с 49-летним итальянцем рассчитано до конца сезона 2022/2023 с опцией продления ещё на год. По информации СМИ, зарплата Ваноли составит полтора миллиона евро в год.

"У "Спартака" хорошие ресурсы, и, как говорят, в клубе всегда завышенные зарплаты. Ваноли, по сути, не был главным тренером в больших командах. Это завышенная зарплата. Если бы, образно, пришёл Руй Витория, пусть он тренер из Португалии, но, по крайней мере, у него есть достижения: выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов, в Португалии выигрывал пять-шесть трофеев, — это были бы адекватные деньги. Но Ваноли можно назвать ноунеймом, и для неизвестного тренера это однозначно завышенная ставка", — заявил Ковальков.

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Ваноли ранее работал помощником Антонио Конте в лондонском "Челси" и миланском "Интере". Также он входил в тренерский штаб сборной Италии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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