Сегодня "Спартак" объявил о подписании контракта с Ваноли, который на посту главного тренера клуба сменил португальца Руя Виторию. Соглашение с 49-летним итальянцем рассчитано до конца сезона 2022/2023 с опцией продления ещё на год. По информации СМИ, зарплата Ваноли составит полтора миллиона евро в год.

"У "Спартака" хорошие ресурсы, и, как говорят, в клубе всегда завышенные зарплаты. Ваноли, по сути, не был главным тренером в больших командах. Это завышенная зарплата. Если бы, образно, пришёл Руй Витория, пусть он тренер из Португалии, но, по крайней мере, у него есть достижения: выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов, в Португалии выигрывал пять-шесть трофеев, — это были бы адекватные деньги. Но Ваноли можно назвать ноунеймом, и для неизвестного тренера это однозначно завышенная ставка", — заявил Ковальков.