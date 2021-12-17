РФ предложила странам НАТО не создавать ситуаций, угрожающих нацбезопасности друг друга

Россия и Североатлантический альянс обязуются не провоцировать условия и не создавать ситуации, которые могли бы представлять угрозу национальной безопасности друг друга. Об этом говорится в проекте Соглашения о гарантиях безопасности, распространённом в пятницу российским Министерством иностранных дел.