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РФ предложила странам НАТО не создавать ситуаций, угрожающих нацбезопасности друг друга

Такой пункт содержится в проекте требований о гарантиях безопасности, которые составила российская сторона.

17 декабря, 11:37

Флаги НАТО и Российской Федерации. Фото © Shutterstock

Россия и Североатлантический альянс обязуются не провоцировать условия и не создавать ситуации, которые могли бы представлять угрозу национальной безопасности друг друга. Об этом говорится в проекте Соглашения о гарантиях безопасности, распространённом в пятницу российским Министерством иностранных дел.

"Участники [соглашения] обязуются не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности других участников", — говорится в документе.

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Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, числятся не использование территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и отказ от создания военных баз на территории государств, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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