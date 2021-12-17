РФ предложила странам НАТО не создавать ситуаций, угрожающих нацбезопасности друг друга
Такой пункт содержится в проекте требований о гарантиях безопасности, которые составила российская сторона.
Флаги НАТО и Российской Федерации. Фото © Shutterstock
Россия и Североатлантический альянс обязуются не провоцировать условия и не создавать ситуации, которые могли бы представлять угрозу национальной безопасности друг друга. Об этом говорится в проекте Соглашения о гарантиях безопасности, распространённом в пятницу российским Министерством иностранных дел.
"Участники [соглашения] обязуются не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности других участников", — говорится в документе.
Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, числятся не использование территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и отказ от создания военных баз на территории государств, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.
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