РФ предложила США ликвидировать инфраструктуру по развёртыванию ядерного оружия за рубежом

РФ и Соединённые Штаты обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развёртывания ядерного оружия вне национальных территорий. Об этом говорится в распространённом МИД РФ проекте договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности.

"Стороны ликвидируют всю имеющуюся инфраструктуру для развёртывания ядерного оружия вне национальной территории. Стороны не осуществляют подготовку военнослужащих и гражданских лиц из стран, не обладающих ядерным оружием, к применению такого оружия", — сказано в тексте, обнародованном российским внешнеполитическим ведомством.

Также стороны обязуются не проводить учения и тренировки сил общего назначения, которые включают отработку сценариев с применением ядерного оружия.