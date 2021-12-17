РФ предложила США ликвидировать инфраструктуру по развёртыванию ядерного оружия за рубежом
Также Москва выступила с инициативой не проводить учения и тренировки сил общего назначения, которые включают отработку сценариев с применением ядерного оружия.
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РФ и Соединённые Штаты обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развёртывания ядерного оружия вне национальных территорий. Об этом говорится в распространённом МИД РФ проекте договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности.
"Стороны ликвидируют всю имеющуюся инфраструктуру для развёртывания ядерного оружия вне национальной территории. Стороны не осуществляют подготовку военнослужащих и гражданских лиц из стран, не обладающих ядерным оружием, к применению такого оружия", — сказано в тексте, обнародованном российским внешнеполитическим ведомством.
Также стороны обязуются не проводить учения и тренировки сил общего назначения, которые включают отработку сценариев с применением ядерного оружия.
Ранее РФ предложила США отказаться от полётов тяжёлых бомбардировщиков вне своей территории. Также Москва выступает с инициативой воздержаться от нахождения надводных боевых кораблей всех классов вне национальных вод.
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