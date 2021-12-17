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РФ предложила США ликвидировать инфраструктуру по развёртыванию ядерного оружия за рубежом

Также Москва выступила с инициативой не проводить учения и тренировки сил общего назначения, которые включают отработку сценариев с применением ядерного оружия.

17 декабря, 11:33

Фото © Pixabay

РФ и Соединённые Штаты обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развёртывания ядерного оружия вне национальных территорий. Об этом говорится в распространённом МИД РФ проекте договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности.

"Стороны ликвидируют всю имеющуюся инфраструктуру для развёртывания ядерного оружия вне национальной территории. Стороны не осуществляют подготовку военнослужащих и гражданских лиц из стран, не обладающих ядерным оружием, к применению такого оружия", — сказано в тексте, обнародованном российским внешнеполитическим ведомством.

Также стороны обязуются не проводить учения и тренировки сил общего назначения, которые включают отработку сценариев с применением ядерного оружия.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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