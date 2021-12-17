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Россия предложила США исключить развёртывание ядерного оружия вне своих территорий

В проекте договора о гарантиях безопасности предлагается также, чтобы стороны вернули уже развёрнутое оружие в свои страны.

17 декабря, 11:26

Защитное устройство и верхняя часть ШПУ 15П760. Фото © Wikipedia

Россия и США исключают развёртывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развёрнутое за её пределами. Такой пункт содержится в распространённом МИД РФ проекте договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности.

"Стороны исключают развёртывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развёрнутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего договора, на национальную территорию", — говорится в тексте документа.

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Напомним, президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что РФ заинтересована в получении гарантий нерасширения НАТО на восток. Проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности были переданы американской стороне в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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