Россия предложила США исключить развёртывание ядерного оружия вне своих территорий

Россия и США исключают развёртывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развёрнутое за её пределами. Такой пункт содержится в распространённом МИД РФ проекте договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности.

"Стороны исключают развёртывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развёрнутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего договора, на национальную территорию", — говорится в тексте документа.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что РФ заинтересована в получении гарантий нерасширения НАТО на восток. Проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности были переданы американской стороне в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу".