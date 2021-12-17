Россия предложила НАТО не рассматривать друг друга в качестве противников
Также говорится о создании условий для поддержания диалога по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.
Здание Министерства иностранных дел. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
МИД России опубликовал проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов организации Североатлантического договора. В частности, в нём РФ предлагает НАТО отказаться от рассмотрения друг друга в качестве противников.
"Участники подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников. Участники поддерживают диалог и осуществляют взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (в первую очередь на Балтике и в Черноморском регионе)", — говорится в третьей статье соглашения.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что РФ заинтересована в получении гарантий нерасширения НАТО на восток. Проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности были переданы американской стороне в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу".
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