Россия предложила НАТО не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других

Россия и страны НАТО не будут укреплять свою безопасность за счёт безопасности других — такой пункт содержится в распространённом МИД РФ проекте договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности.

"Участники в отношениях между собой руководствуются принципами сотрудничества, равной и неделимой безопасности. Они не укрепляют свою безопасность индивидуально, в рамках международной организации, военного союза или коалиции за счёт безопасности других", — говорится в тексте документа.