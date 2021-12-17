Россия предложила НАТО не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других
В проекте договора о гарантиях безопасности говорится, что в отношениях стороны должны руководствоваться принципами сотрудничества, равной и неделимой безопасности.
Россия и страны НАТО не будут укреплять свою безопасность за счёт безопасности других — такой пункт содержится в распространённом МИД РФ проекте договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности.
"Участники в отношениях между собой руководствуются принципами сотрудничества, равной и неделимой безопасности. Они не укрепляют свою безопасность индивидуально, в рамках международной организации, военного союза или коалиции за счёт безопасности других", — говорится в тексте документа.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что РФ заинтересована в получении гарантий нерасширения НАТО на восток. Проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности были переданы американской стороне в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу".
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