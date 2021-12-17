Россия предложила НАТО регулярно обмениваться оценками угроз
В РФ также выступили с инициативой своевременно информировать друг друга о военных учениях и манёврах, основанных на положениях соответствующей доктрины.
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Россия предлагает НАТО регулярно на добровольной основе обмениваться оценками угроз и вызовов безопасности. Об этом говорится в российском проекте Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов альянса. Документ распространил МИД РФ.
"Участники на регулярной добровольной основе обмениваются оценками современных угроз и вызовов безопасности, обеспечивают взаимное информирование о военных учениях и манёврах, основных положениях военной доктрины", — отмечается во второй статье проекта договора.
Ранее Лайф рассказывал, что РФ призвала США отказаться от размещения военных баз в постсоветских странах вне НАТО. Кроме того, Москва предложила Вашингтону не использовать инфраструктуру таких государств для ведения любой военной деятельности.
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