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Россия предложила НАТО регулярно обмениваться оценками угроз

В РФ также выступили с инициативой своевременно информировать друг друга о военных учениях и манёврах, основанных на положениях соответствующей доктрины.

17 декабря, 11:19

Фото © ТАСС / AP Photo

Россия предлагает НАТО регулярно на добровольной основе обмениваться оценками угроз и вызовов безопасности. Об этом говорится в российском проекте Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов альянса. Документ распространил МИД РФ.

"Участники на регулярной добровольной основе обмениваются оценками современных угроз и вызовов безопасности, обеспечивают взаимное информирование о военных учениях и манёврах, основных положениях военной доктрины", — отмечается во второй статье проекта договора.

Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе

Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе

Ранее Лайф рассказывал, что РФ призвала США отказаться от размещения военных баз в постсоветских странах вне НАТО. Кроме того, Москва предложила Вашингтону не использовать инфраструктуру таких государств для ведения любой военной деятельности.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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