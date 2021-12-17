Россия предложила НАТО регулярно обмениваться оценками угроз

Россия предлагает НАТО регулярно на добровольной основе обмениваться оценками угроз и вызовов безопасности. Об этом говорится в российском проекте Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов альянса. Документ распространил МИД РФ.

"Участники на регулярной добровольной основе обмениваются оценками современных угроз и вызовов безопасности, обеспечивают взаимное информирование о военных учениях и манёврах, основных положениях военной доктрины", — отмечается во второй статье проекта договора.