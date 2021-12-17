РФ призвала США отказаться от размещения военных баз в постсоветских странах вне НАТО

Россия призвала США не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Об этом говорится в российском проекте договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. Документ распространил МИД России.

"Соединённые Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности", — говорится в четвёртой статье проекта договора.

Кроме того, Москва настаивает на том, чтобы США не развивали с такими странами двустороннее военное сотрудничество, уточняется в документе. Ещё одно предложение — это не размещать ВС и вооружения в районах, где это воспринималось бы как угроза национальной безопасности для одной из сторон, кроме пределов собственной территории.

"Стороны воздерживаются от размещения своих вооружённых сил и вооружений, в том числе в рамках международных организаций, военных союзов или коалиций, в районах, где такое развёртывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности, за исключением такого развёртывания в пределах национальных территорий сторон", — указано в документе.