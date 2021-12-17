НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

РФ призвала США отказаться от размещения военных баз в постсоветских странах вне НАТО

Кроме того, Москва предложила Вашингтону не использовать инфраструктуру таких государств для ведения любой военной деятельности.

17 декабря, 11:04

Военнослужащие на военной базе США. Фото © ТАСС / EPA

Россия призвала США не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Об этом говорится в российском проекте договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. Документ распространил МИД России.

"Соединённые Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности", — говорится в четвёртой статье проекта договора.

Сенатор Пушков уличил генсека НАТО Столтенберга во лжи об Украине

Сенатор Пушков уличил генсека НАТО Столтенберга во лжи об Украине

Кроме того, Москва настаивает на том, чтобы США не развивали с такими странами двустороннее военное сотрудничество, уточняется в документе. Ещё одно предложение — это не размещать ВС и вооружения в районах, где это воспринималось бы как угроза национальной безопасности для одной из сторон, кроме пределов собственной территории.

"Стороны воздерживаются от размещения своих вооружённых сил и вооружений, в том числе в рамках международных организаций, военных союзов или коалиций, в районах, где такое развёртывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности, за исключением такого развёртывания в пределах национальных территорий сторон", — указано в документе.

Ранее Лайф рассказывал, что Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1