Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе

МИД РФ распространил проект соглашения о гарантиях безопасности, в котором Москва озвучивает предложения к НАТО. Так, одно из них — отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.

"Российская Федерация и все участники, являвшиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государствами – членами Организации Североатлантического договора, соответственно, не размещают свои вооружённые силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещённым на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года", — говорится в проекте документа.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что РФ заинтересована в получении гарантий нерасширения НАТО на восток. Глава государства отметил, что именно Североатлантический альянс наращивает военный потенциал у рубежей России и предпринимает опасные попытки освоения территории Украины.

