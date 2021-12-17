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Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе

Проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности были переданы американской стороне в ходе встречи в МИД России 15 декабря.

17 декабря, 10:54

Фото © Shutterstock

МИД РФ распространил проект соглашения о гарантиях безопасности, в котором Москва озвучивает предложения к НАТО. Так, одно из них — отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.

"Российская Федерация и все участники, являвшиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государствами – членами Организации Североатлантического договора, соответственно, не размещают свои вооружённые силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещённым на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года", — говорится в проекте документа.

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Напомним, президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что РФ заинтересована в получении гарантий нерасширения НАТО на восток. Глава государства отметил, что именно Североатлантический альянс наращивает военный потенциал у рубежей России и предпринимает опасные попытки освоения территории Украины.


Проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности были переданы американской стороне в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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Комментариев: 1

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Алиса Медведевасегодня в 11:05

Очень полезный совет от нашей страны, мне кажется, к такому совету надо обязательно взять и прислушаться.

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