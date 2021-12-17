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Диетолог Соломатина объяснила, как хурма облегчает течение ковида

В плодах содержится большое количество танинов, которые не дают размножаться вирусам. По словам эксперта, эти антиоксиданты даже способны загасить цитокиновый шторм.

17 декабря, 10:45

Фото © Pexels

Хурма из-за высокого содержания танинов чрезвычайно полезна при борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина.

"Танины — это антиоксиданты, которые обладают противомикробным, противовирусным, противогрибковым действием. Они не дают размножаться вирусам. Кроме того, танины обладают ранозаживляющим действием", — цитирует "Москва 24" специалиста.

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Медик отметила, что данные антиоксиданты могут загасить цитокиновый шторм, который разрушает ткани в месте воспаления. Однако объедаться хурмой не стоит, предупредила Соломатина. По её словам, чрезмерное употребление этой ягоды опасно для кишечника. Кроме того, диетолог категорически не рекомендует есть хурму диабетикам, а также людям с лишним весом или с проблемами желудочно-кишечного тракта.

При этом Соломатина добавила, что танины есть не только в хурме. Как указала специалист, виноград, смородина, черника и черёмуха также богаты этими антиоксидантами.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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