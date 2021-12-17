Бабуины нашли оптимальную стратегию расставания
Решение об уходе из стаи принимается коллективно и в сотрудничестве, а переговоры могут занимать недели и даже месяцы, прямо как в человеческом обществе.
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Расставания не являются исключительно человеческой прерогативой, разрыв пар случается и среди приматов. Американские приматологи исследовали возникновение новых социальных групп у бабуинов, определив оптимальную стратегию расставания у вида, сообщает издание NPR.
Ранее учёные считали, что сообщества обезьян распадаются по прихоти вожака. Однако теперь стало известно, что решение об уходе из стаи принимается коллективно и в сотрудничестве.
В исследовании говорится, что переговоры могут занимать недели и месяцы, как и в человеческом обществе.
"Это не событие, это целый процесс. И частью процесса является обсуждение того, какие социальные отношения будут нарушены", — отметила приматолог из Университета Дьюка Сьюзан Альбертс.
При этом агрессивные особи зачастую остаются изгоями в стае, если не могут безвредно для других разрушить старые социальные связи.
"Всегда можно найти кого-то, кто говорит: вот бабуины показывают нам, что у вас не должно быть деспотического расставания и плохо просто бросать кого-то и уходить", — заключил приматолог Роберт Сейфарт из Университета Пенсильвании.
Ранее камера сняла, как из леса выбежала обезьяна с собачьей мордой, заставив зрителей поверить в монстров. Пользователи Сети принялись гадать, что за мифическое существо они увидели: вервульфа, снежного человека или результат экспериментов.
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