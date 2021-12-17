Песков допустил общение Путина и Маска, когда рынок РФ заинтересует бизнесмена
Представитель Кремля отметил, что российский лидер фактически ежегодно обсуждает актуальные вопросы с зарубежными предпринимателями.
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / dpa/ picture-alliance/ Britta Pedersen и © ТАСС / Валерий Шарифулин/
В Кремле надеются, что рынок России станет интересен для американского предпринимателя Илона Маска, в этом случае не исключено и его общение с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Безусловно, президент открыт к общению с иностранными бизнесменами, предпринимателями, визионерами, он регулярно с ними общается. <...> Илон Маск не представлен на нашем рынке, но надеемся, что со временем этот наш рынок станет и для него интересным, и тогда не исключаем общения с президентом", — сказал представитель Кремля.
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Песков подчеркнул, что российский лидер регулярно, практически ежегодно общается с предпринимателями из разных стран, чьи товары и разработки широко представлены на рынке РФ.
Напомним, что в ноябре этого года состоялся форум ВТБ "Россия зовёт!", на котором Путин пообщался с иностранными инвесторами. В рамках мероприятия он в том числе заявил, что рассчитывает, что зарубежные партнёры доверятся планам развития экономики РФ. Российский лидер также выразил надежду, что они будут инвестировать вместе с Москвой — так, как это делают представители Катара.
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