Песков допустил общение Путина и Маска, когда рынок РФ заинтересует бизнесмена

В Кремле надеются, что рынок России станет интересен для американского предпринимателя Илона Маска, в этом случае не исключено и его общение с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, президент открыт к общению с иностранными бизнесменами, предпринимателями, визионерами, он регулярно с ними общается. <...> Илон Маск не представлен на нашем рынке, но надеемся, что со временем этот наш рынок станет и для него интересным, и тогда не исключаем общения с президентом", — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российский лидер регулярно, практически ежегодно общается с предпринимателями из разных стран, чьи товары и разработки широко представлены на рынке РФ.