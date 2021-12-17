В Кремле сочли незаконным продление Евросоюзом антироссийских санкций на полгода
При этом Дмитрий Песков отметил, что наша страна за годы жизни под подобными ограничениями Запада уже "прекрасно адаптировалась". По его словам, Москва даже научилась извлекать выгоду из ситуации.
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В Кремле назвали незаконным продление Евросоюзом антироссийских санкций ещё на полгода. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение европейских политиков.
"Мы по-прежнему считаем, что это незаконно с точки зрения международного права, а главное, что нигде санкции ещё не приводили к тому, чтобы инициаторы этих санкций достигали поставленных целей", — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.
При этом Песков добавил, что наша страна за годы жизни под подобными ограничениями Запада уже "прекрасно адаптировалась". По его словам, Москва даже научилась извлекать выгоду из сложившейся ситуации. В частности, это касается развития собственного производства и импортозамещения, добавил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз ещё на полгода продлил экономические санкции против РФ. Глава Европейского совета Шарль Мишель также объявил, что в случае агрессии против Украины нашу страну ждут "масштабные последствия и высокая цена этой агрессии". Какие именно шаги намерен предпринимать ЕС, не уточняется.
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