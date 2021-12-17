В Кремле сочли незаконным продление Евросоюзом антироссийских санкций на полгода

В Кремле назвали незаконным продление Евросоюзом антироссийских санкций ещё на полгода. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение европейских политиков.

"Мы по-прежнему считаем, что это незаконно с точки зрения международного права, а главное, что нигде санкции ещё не приводили к тому, чтобы инициаторы этих санкций достигали поставленных целей", — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.

При этом Песков добавил, что наша страна за годы жизни под подобными ограничениями Запада уже "прекрасно адаптировалась". По его словам, Москва даже научилась извлекать выгоду из сложившейся ситуации. В частности, это касается развития собственного производства и импортозамещения, добавил пресс-секретарь российского лидера.