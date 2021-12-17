Песков заявил, что Россия зеркально ответит на пролонгирование санкций ЕС

Москва зеркально продлит свои контрмеры в ответ на решение саммита ЕС о продлении экономических антироссийских санкций. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не мы вводили изначальные санкции, и не нам поднимать этот вопрос. Вы знаете, что у нас есть и функционирует целый набор контрмер. Они зеркально также будут продлеваться с нашей стороны", — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Евросоюз продлил ещё на полгода экономические секторальные санкции против России. По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, решение было принято единогласно. Он также объявил, что в случае агрессии против Украины Россию ждут "масштабные последствия и высокая цена этой агрессии". Какие именно шаги намерен предпринимать Евросоюз, не уточняется.