Глава Минпромторга Мантуров не поддержал разрешение продажи шампанского в новогоднюю ночь
Министр отметил, что нет необходимости менять устоявшиеся правила. По его словам, алкоголем надо закупаться до праздников.
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Министерство промышленности и торговли России выступает против продления времени продажи шампанского и вина в новогоднюю ночь. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.
"Зачем менять правила? Если уже существуют устоявшиеся правила, что нельзя продавать, заранее купи", — цитирует ТАСС министра.
Напомним, ещё в сентябре общественники предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год, поскольку "некоторые граждане теряют меру", а также необходимы конкретные механизмы по защите здоровья россиян. По словам авторов инициативы, запрет направлен на снижение смертности, которая в эти дни увеличивается почти вдвое.
А ранее сенатор Виктор Кресс назвал популистским ходом предложение ограничить продажу алкоголя на Новый год. По мнению парламентария, существующих лимитов по торговле спиртным достаточно, а граждан "нужно воспитывать другими способами".
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