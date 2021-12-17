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Глава Минпромторга Мантуров не поддержал разрешение продажи шампанского в новогоднюю ночь

Министр отметил, что нет необходимости менять устоявшиеся правила. По его словам, алкоголем надо закупаться до праздников.

17 декабря, 10:09

Фото © Pixabay

Министерство промышленности и торговли России выступает против продления времени продажи шампанского и вина в новогоднюю ночь. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

"Зачем менять правила? Если уже существуют устоявшиеся правила, что нельзя продавать, заранее купи", — цитирует ТАСС министра.

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Напомним, ещё в сентябре общественники предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год, поскольку "некоторые граждане теряют меру", а также необходимы конкретные механизмы по защите здоровья россиян. По словам авторов инициативы, запрет направлен на снижение смертности, которая в эти дни увеличивается почти вдвое.

А ранее сенатор Виктор Кресс назвал популистским ходом предложение ограничить продажу алкоголя на Новый год. По мнению парламентария, существующих лимитов по торговле спиртным достаточно, а граждан "нужно воспитывать другими способами".

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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