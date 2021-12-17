Глава Минпромторга Мантуров не поддержал разрешение продажи шампанского в новогоднюю ночь

Министерство промышленности и торговли России выступает против продления времени продажи шампанского и вина в новогоднюю ночь. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

"Зачем менять правила? Если уже существуют устоявшиеся правила, что нельзя продавать, заранее купи", — цитирует ТАСС министра.

Напомним, ещё в сентябре общественники предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год, поскольку "некоторые граждане теряют меру", а также необходимы конкретные механизмы по защите здоровья россиян. По словам авторов инициативы, запрет направлен на снижение смертности, которая в эти дни увеличивается почти вдвое.