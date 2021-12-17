Песков рассказал об оценке Путиным работы Набиуллиной и ЦБ
При этом он подчеркнул, что в Кремле прислушиваются ко всем точкам зрения относительно финансово-экономической политики.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об уровне доверия Владимира Путина к руководству Центробанка и его главе Эльвире Набиуллиной.
"Вы знаете, что президент неоднократно высоко оценивал работу Центробанка в целом и руководителя Центробанка Набиуллиной в частности", — сказал представитель Кремля.
При этом он подчеркнул, что в Кремле прислушиваются ко всем точкам зрения относительно финансово-экономической политики.
Напомним, сегодня, как ожидается, ЦБ вновь поднимет ключевую ставку, по прогнозам экспертов, на один процентный пункт — с 7,5% до 8,5% (в последний раз ключевая ставка находилась на таком уровне в 2017 году). Глава Сбербанка Греф также предсказал седьмое подряд повышение ключевой ставки до конца года. По его словам, дальнейшая политика регулятора будет зависеть от мировой ситуации. И тем не менее подъём на один процентный пункт должен стать последним, надеется Греф.
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