Песков рассказал об оценке Путиным работы Набиуллиной и ЦБ

Напомним, сегодня, как ожидается, ЦБ вновь поднимет ключевую ставку, по прогнозам экспертов, на один процентный пункт — с 7,5% до 8,5% (в последний раз ключевая ставка находилась на таком уровне в 2017 году). Глава Сбербанка Греф также предсказал седьмое подряд повышение ключевой ставки до конца года. По его словам, дальнейшая политика регулятора будет зависеть от мировой ситуации. И тем не менее подъём на один процентный пункт должен стать последним, надеется Греф.