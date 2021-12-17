Песков заявил, что режиссёру Сокурову не за что извиняться после заседания СПЧ
Представитель Кремля также отметил, что тем более на мероприятии не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь деятеля культуры.
Режиссёр Александр Сокуров. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
На заседании Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте РФ не произошло ничего, за что кинорежиссёру Александру Сокурову стоило бы извиняться. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы видели сообщения в СМИ [о письме Сокурова с извинениями], мы считаем, что в ходе заседания [СПЧ], в ходе весьма и весьма интересной и содержательной дискуссии, которая имела место на заседании совета, не произошло ничего, что требовало бы каких-то извинений", — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Песков также отметил, что тем более не произошло ничего, что могло бы подвергнуть опасности жизнь деятеля культуры.
Ранее Лайф рассказывал, что режиссёр Сокуров извинился перед главой СПЧ Фадеевым за полемику с Путиным. Он отметил, что "не владеет дипломатическими навыками" и знает, "что оскорбил поступком многих членов совета".
Напомним, что режиссёр Александр Сокуров вступил в полемику с президентом России Владимиром Путиным во время заседания с членами Совета по правам человека. Сокуров высказал мнение, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Глава государства с этим мнением не согласился. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров призвал дать правовую оценку высказываниям режиссёра.
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