Песков заявил, что режиссёру Сокурову не за что извиняться после заседания СПЧ

На заседании Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте РФ не произошло ничего, за что кинорежиссёру Александру Сокурову стоило бы извиняться. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения в СМИ [о письме Сокурова с извинениями], мы считаем, что в ходе заседания [СПЧ], в ходе весьма и весьма интересной и содержательной дискуссии, которая имела место на заседании совета, не произошло ничего, что требовало бы каких-то извинений", — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также отметил, что тем более не произошло ничего, что могло бы подвергнуть опасности жизнь деятеля культуры.

Ранее Лайф рассказывал, что режиссёр Сокуров извинился перед главой СПЧ Фадеевым за полемику с Путиным. Он отметил, что "не владеет дипломатическими навыками" и знает, "что оскорбил поступком многих членов совета".