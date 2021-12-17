Вице-президент ЛУКойла Федун описал три сценария "драматичного удорожания" нефти
Согласно одному из них, стоимость барреля чёрного золота достигнет $380, причём может стать таковой до 2050 года, если сохранится проблема недоинвестирования.
Фото © Facebook / ПАО "ЛУКойл"
В 2050 году цены на нефть превысят 100 долларов за баррель из-за высокой инфляции. Об этом заявил вице-президент ЛУКойла Леонид Федун в ходе презентации "Перспективы развития мировой энергетики до 2050 года".
Как пишет РБК, Федун представил три варианта развития энергетики: эволюционный, равновесный и "Трансформация". Причём стоимость барреля чёрного золота выше $100 прописана во всех этих сценариях.
Так, согласно первому сценарию, с учётом инфляции и введения квот на выбросы для производителей цена нефти достигнет 128 долларов за баррель. По второму — 197 долларов за баррель, а по третьему варианту — 380 долларов за баррель к 2050 году. Во всех вариантах развития событий инфляция занимает "львиную долю в росте цены".
Вместе с тем Федун подчеркнул, что третий сценарий может реализоваться и до 2050 года при условии сохранения проблемы недоинвестирования в разработку и добычу запасов. По его словам, до 2030 года потребление нефти в мире будет стабильным, но потом последует резкое снижение в Европе, а с 2035 года — в США и Китае.
"Мировое сообщество стоит перед серьёзным вызовом, связанным, с одной стороны, с необходимостью обеспечить растущее население Земли доступной энергией, а с другой стороны, с потребностью сократить выбросы парниковых газов для сдерживания роста глобальной температуры", — приводит "Интерфакс" его слова.
Помимо того, пандемия коронавируса и энергетический кризис 2021 года показали важность обеспечения стабильности поставок ископаемых видов топлива. Согласно прогнозу компании, "высокий уровень энергетического неравенства осложняет процесс декарбонизации мировой экономики". И хотя в последнее десятилетие потребление энергии сокращается, разрыв в этом показателе на человека между развитыми и развивающимися странами остаётся на высоком уровне.
14 декабря Лайф сообщал, что российский рынок акций рухнул на открытии торгов, обновив минимум с марта. Во время ранней утренней сессии рублёвый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) упал более чем на 4,9%.
Комментариев: 0