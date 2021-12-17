Вице-президент ЛУКойла Федун описал три сценария "драматичного удорожания" нефти

В 2050 году цены на нефть превысят 100 долларов за баррель из-за высокой инфляции. Об этом заявил вице-президент ЛУКойла Леонид Федун в ходе презентации "Перспективы развития мировой энергетики до 2050 года".

Как пишет РБК, Федун представил три варианта развития энергетики: эволюционный, равновесный и "Трансформация". Причём стоимость барреля чёрного золота выше $100 прописана во всех этих сценариях.

Так, согласно первому сценарию, с учётом инфляции и введения квот на выбросы для производителей цена нефти достигнет 128 долларов за баррель. По второму — 197 долларов за баррель, а по третьему варианту — 380 долларов за баррель к 2050 году. Во всех вариантах развития событий инфляция занимает "львиную долю в росте цены".

Вместе с тем Федун подчеркнул, что третий сценарий может реализоваться и до 2050 года при условии сохранения проблемы недоинвестирования в разработку и добычу запасов. По его словам, до 2030 года потребление нефти в мире будет стабильным, но потом последует резкое снижение в Европе, а с 2035 года — в США и Китае.

"Мировое сообщество стоит перед серьёзным вызовом, связанным, с одной стороны, с необходимостью обеспечить растущее население Земли доступной энергией, а с другой стороны, с потребностью сократить выбросы парниковых газов для сдерживания роста глобальной температуры", — приводит "Интерфакс" его слова.

Помимо того, пандемия коронавируса и энергетический кризис 2021 года показали важность обеспечения стабильности поставок ископаемых видов топлива. Согласно прогнозу компании, "высокий уровень энергетического неравенства осложняет процесс декарбонизации мировой экономики". И хотя в последнее десятилетие потребление энергии сокращается, разрыв в этом показателе на человека между развитыми и развивающимися странами остаётся на высоком уровне.