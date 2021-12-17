Песков: Москва не ставит сроков по введению "Северного потока – 2"
В Кремле не стали прогнозировать, будет ли принято решение о сертификации компании – оператора газопровода в первой половине 2022 года.
© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Российская сторона не ставит определённых сроков по введению газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это исключительно вопрос регулятора", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Песков не стал комментировать прогнозы Федерального сетевого агентства ФРГ о том, что решение о сертификации газопровода не будет принято в первой половине 2022 года.
"Насколько нам известно, компания продолжает общение с регулятором и продолжает процесс сертификации. Не нам прогнозировать, когда она произойдёт", — отрезал он.
Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.
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