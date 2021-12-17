Песков: Москва не ставит сроков по введению "Северного потока – 2"

Российская сторона не ставит определённых сроков по введению газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это исключительно вопрос регулятора", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков не стал комментировать прогнозы Федерального сетевого агентства ФРГ о том, что решение о сертификации газопровода не будет принято в первой половине 2022 года.

"Насколько нам известно, компания продолжает общение с регулятором и продолжает процесс сертификации. Не нам прогнозировать, когда она произойдёт", — отрезал он.