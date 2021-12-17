Песков переадресовал вопрос о тестировании иностранцев на сифилис миграционным властям

Кремль переадресовал миграционным властям вопрос о законе по медтестированию иностранцев, но заверил, что готовы реагировать в случае проблем. Об этом в беседе с журналистами в пятницу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не совсем повестка дня Кремля, это повестка дня всё-таки наших миграционных властей, поэтому я рекомендую обратиться туда", — отметил он.

И тем не менее, по словам Пескова, важно, чтобы новые правила было легко реализовать, чтобы для этого были обеспечены все условия.

"Это задачи и функции наших миграционных властей. Если будут с этим возникать какие-то проблемы, то, соответственно, будем реагировать", — добавил он.

Напомним, с 29 декабря почти все иностранцы, которые живут в России, а также члены их семей обязаны раз в три месяца проходить рентгенологическое обследование и сдавать анализ мочи и крови. Их будут проверять на наркотики, проказу, туберкулёз, сифилис и ВИЧ. Соответствующий закон был принят ещё летом, и он был призван ужесточить правила пребывания и работы в России для мигрантов из ближнего зарубежья.