Песков переадресовал вопрос о тестировании иностранцев на сифилис миграционным властям
При этом в Кремле призвали обеспечить условия для выполнения требований закона и заверили, что готовы реагировать в случае проблем.
© Агентство "Москва" / Андрей Любимов
Кремль переадресовал миграционным властям вопрос о законе по медтестированию иностранцев, но заверил, что готовы реагировать в случае проблем. Об этом в беседе с журналистами в пятницу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это не совсем повестка дня Кремля, это повестка дня всё-таки наших миграционных властей, поэтому я рекомендую обратиться туда", — отметил он.
И тем не менее, по словам Пескова, важно, чтобы новые правила было легко реализовать, чтобы для этого были обеспечены все условия.
"Это задачи и функции наших миграционных властей. Если будут с этим возникать какие-то проблемы, то, соответственно, будем реагировать", — добавил он.
В Россию — только здоровым: Почему иностранным рабочим и топ-менеджерам не нравится идея сдавать тесты на сифилис
Напомним, с 29 декабря почти все иностранцы, которые живут в России, а также члены их семей обязаны раз в три месяца проходить рентгенологическое обследование и сдавать анализ мочи и крови. Их будут проверять на наркотики, проказу, туберкулёз, сифилис и ВИЧ. Соответствующий закон был принят ещё летом, и он был призван ужесточить правила пребывания и работы в России для мигрантов из ближнего зарубежья.
Однако закон, который был призван ограничить приезд в Россию гастарбайтеров с венерическими болезнями и наркотической зависимостью, больно ударил по топ-менеджерам с иностранным гражданством. Почему иностранным рабочим и топ-менеджерам не нравится идея сдавать тесты на сифилис, разбирался Лайф.
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