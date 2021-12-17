В Россию — только здоровым: Почему иностранным рабочим и топ-менеджерам не нравится идея сдавать тесты на сифилис Закон, который был призван ограничить приезд в Россию гастарбайтеров с венерическими болезнями и наркотической зависимостью, больно ударил по топ-менеджерам с иностранным гражданством. 16 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

С 29 декабря почти все иностранцы, которые живут в России, а также члены их семей обязаны раз в три месяца проходить рентгенологическое обследование и сдавать анализ мочи и крови. Их будут проверять на наркотики, проказу, туберкулёз, сифилис и ВИЧ. Соответствующий закон был принят ещё летом, и он был призван ужесточить правила пребывания и работы в России для мигрантов из ближнего зарубежья. Тогда для граждан стран, входящих в Евразийский экономический союз, была льгота — они могли долгое время находиться в России без медицинского освидетельствования и дактилоскопии. А таковых только официально в 2020 году насчитывалось 2,5 млн человек.

— Для экспатов из других стран такие освидетельствования давно привычны, — рассказал Лайфу менеджер банка из топ-10. — Анализы крови, дактилоскопия и тому подобные проверки требовались всегда, ещё с 90-х годов. Но тогда это надо было сдавать только один раз. Но теперь зачем-то сделали эти проверки регулярными, раз в три месяца.

Собственно, кардинальные изменения привнёс даже не сам закон, а ноябрьский приказ Минздрава № 1079-н, который установил порядок проведения медицинского освидетельствования и, главное, срок действия выдаваемого сертификата — всего лишь три месяца. При этом ранее чиновники обещали, что он будет действовать как минимум один год.

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В результате получается, что нужно не только сдавать сами анализы, которые для иностранцев, как правило, не бесплатны (минимум пять тысяч рублей), но и каждые три месяца им придётся лично отправляться в миграционный центр для того, чтобы сдать полученные сертификаты. Иначе их разрешения на работу в России будут аннулированы.

— Мой муж Марк — гражданин Германии, в России руководит программой "Спаси ребёнка", доставляет гумгрузы в зоны ЧС, пожаров, наводнений, работает со мной в зонах военных действий, в Карабахе, в Донбассе, — рассказала Лайфу директор благотворительного фонда им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" Наталья Авилова. — У него есть вид на жительство, он прикреплён к городской поликлинике, так что все анализы для него будут бесплатными. Ну будет он один-два дня отгула брать и проводить его в очередях, я просто лишусь работника. Но больше меня беспокоит четыре обязательных рентгена в год. У него был рак лёгких и, соответственно, сложная операция, а такая нагрузка и для здоровых людей вредна.

По мнению опрошенных Лайфом высокопоставленных иностранных специалистов, такое требование властей просто увеличит коррупцию в медицинских организациях, поставив на поток нелегальную продажу медицинских сертификатов. Кроме того, значительно усложнит жизнь и граждан России.

— Уже сейчас, чтобы сдать анализ крови в Москве в обычной поликлинике, нужно ждать несколько дней, — рассказала Лайфу Светлана — иностранный специалист, работающий по миграционному патенту. — Вы представляете, что будет, если ещё миллионы мигрантов будут вынуждены сдавать кровь, мочу и рентген раз в три месяца? Страшно представить, какие это будут очереди…

В итоге представители крупнейших внешнеторговых ассоциаций обратились к российским властям с просьбой о корректировке нового закона. Иначе, грозят они, высококвалифицированные менеджеры просто покинут Россию.

Давно уже ни один законодательный акт не вызывал такой огромной волны непонимания, разочарования и возмущения среди тысяч иностранных менеджеров. Есть риск, что для важных иностранных менеджеров страна во многом потеряет свою привлекательность как место работы Маттиас Шепп Председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты

При этом в прошлом году Москва, согласно исследованию международного агентства InterNations, вошла в топ-20 городов мира по привлекательности для жизни экспатов. Согласно опросу 15 тыс. специалистов, работающих за пределами своей родной страны, Москва находится на 17-м месте в мире по таким параметрам, как доступность жилья и работы, доброжелательность местного населения или, например, удобство городской инфраструктуры. Впрочем, опрошенные Лайфом иностранцы считают, что, хотя это требование и нуждается в корректировке, вряд ли это значительно снизит привлекательность России для экспатов.

— Сейчас многие менеджеры и так работают удалённо из-за ковида, — говорит помощник руководителя-иностранца в одной крупной российской торговой сети. — В крайнем случае придётся чаще пересекать границу, ведь согласно закону нужно сдать анализы в течение 30 дней после прибытия в Россию. Вряд ли это значительно повлияет именно на высококвалифицированных специалистов, они найдут выход. А вот обычным гастарбайтерам действительно придётся нелегко и довольно накладно. Но нет сомнений, что власти скоро смягчат требования, как только увидят, что инфраструктура просто не справляется.

Авторы Александра Баязитова