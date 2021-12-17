Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к заблокированному каналу RT

Роскомнадзор направил Google письмо с требованием "в максимально короткие сроки" снять ограничения с нового канала RT auf Sendung на YouTube, который был заблокирован в первый день вещания. Кроме того, в ведомстве потребовали объяснить причины введения таких санкций.

"В письме отмечается, что деструктивные действия видеохостинга являются беспрецедентными, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает это актом цензуры, что, согласно российской Конституции, запрещено", — говорится в сообщении РКН.

По данным ведомства, с начала 2020 года видеохостинг 25 раз ограничивал доступ к российским СМИ и их материалам. Наиболее часто ограничения накладываются как раз на RT.