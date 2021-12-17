Напавшему с ножом на стоматолога пациенту-кинопродюсеру ужесточат статью

Следствие намерено ужесточить статью по уголовному делу о нападении на врача московской стоматологии Dental Clinic в связи со смертью медика. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.

"В связи со смертью потерпевшего действия обвиняемого будут переквалифицированы следователями ГСУ СК по Москве на часть 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", — указала представитель ведомства.

Изначально Мураду Оганесяну было предъявлено обвинение в покушении на убийство. А по статье об убийстве без отягчающих обстоятельств мужчине светит до 15 лет колонии.