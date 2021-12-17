Напавшему с ножом на стоматолога пациенту-кинопродюсеру ужесточат статью
Сегодня стало известно, что 41-летний потерпевший умер в больнице. Теперь набросившемуся на него москвичу светит до 15 лет колонии.
Место нападения на стоматолога в Москве © LIFE
Следствие намерено ужесточить статью по уголовному делу о нападении на врача московской стоматологии Dental Clinic в связи со смертью медика. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
"В связи со смертью потерпевшего действия обвиняемого будут переквалифицированы следователями ГСУ СК по Москве на часть 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", — указала представитель ведомства.
Изначально Мураду Оганесяну было предъявлено обвинение в покушении на убийство. А по статье об убийстве без отягчающих обстоятельств мужчине светит до 15 лет колонии.
Как ранее сообщал Лайф, 13 декабря вооружённый мужчина пришёл с ножом в стоматологию и сказал, что заранее не записывался. Его попросили подождать на ресепшене. Он немного посидел, а затем пошёл к рентген-кабинету, встретил врача и пырнул его ножом в живот. Напавшим оказался 59-летний Мурад Оганесян — бывший гендиректор продюсерского центра "Парадиз", который специализируется на производстве полнометражных художественных и анимационных фильмов. Бабушкинский суд Москвы арестовал мужчину на два месяца.
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