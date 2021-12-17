ЦБ резко повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

Банк России повысил ключевую ставку седьмой раз подряд, причём в этот раз сразу на 1 п.п. — до 8,5% годовых. Об этом говорится в пятницу в сообщении регулятора. Там также допускают возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых", — сообщили в ЦБ.

Инфляция при этом складывается выше октябрьского прогноза регулятора. В октябре-ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен оказались максимальными за последние шесть лет, указано в материалах Центробанка. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% в сентябре).

"Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%. В базовом сценарии годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", — прогнозирует регулятор.