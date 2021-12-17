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Киану Ривз признался, какую таблетку выбрал бы при реальной встрече с Морфеусом

Актёр также поделился впечатлениями от работы над новой частью "Матрицы" и рассказал, какая сцена его любимая.

17 декабря, 11:01
<p>Киану Ривз. © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3762599/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Киану Ривз. © "Кинопоиск"

Известный голливудский актёр Киану Ривз, исполнивший роль Нео в культовой франшизе "Матрица", рассказал, какую бы таблетку выбрал при реальной встрече с Морфеусом. Своими размышлениями он поделился в беседе с "Газетой.ru".

"Я бы выбрал красную таблетку. Хотя, конечно, тут много различных факторов, которые надо брать в расчёт. Тем не менее лично для меня важнее получать опыт из реальности, поскольку он по-прежнему кажется мне наиболее ценным", — сказал артист.

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С ним согласилась и коллега по съёмкам боевика Кэрри-Энн Мосс, сыгравшая Тринити. Она отметила, что ни разу не слышала формулировку, в которой бы на выбор предлагали "синюю таблетку с идеальной жизнью". Если бы был такой вариант, то, по словам актрисы, ответить было бы куда сложнее.

Отметим, что в первом фильме "Матрицы" главному герою Нео предлагают выбрать синюю или красную таблетку, первая из которых позволит остаться в искусственно созданной реальности, то есть жить "неизвестностью иллюзий", а вторая приведёт к бегству из Матрицы в реальный мир.

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Ривз также поделился впечатлениями от работы с Ланой Вачовски, которая трудилась над продолжением без сестры Лилли, в отличие от предыдущих частей. Актёр отметил, что вернуться к роли Нео было невероятно и в то же время неожиданно, но принесло это только позитивные эмоции. Он рассказал, что самой любимой сценой из новой части франшизы для него является эпизод с Тринити и Нео, который находится ближе к концу фильма. В свою очередь Мосс рассказала, что больше всего в картине любит момент в зале с персонажем Ривза и Морфеусом.

"В этот момент Нео проявляет свою силу и все ранее подавляемые чувства. Как бы её ещё описать, чтобы не выдать слишком много... Да, меня особенно тронул этот момент", — указала актриса.

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Напомним, фильм "Матрица. Воскрешение" вышел на экраны 16 декабря 2021 года. При этом предпродажи билетов на картину в РФ превысили 37 млн рублей. Фантастический боевик является продолжением франшизы, в которую вошли картины "Матрица" (The Matrix, 1999), "Матрица. Перезагрузка" (The Matrix Reloaded, 2003) и "Матрица. Революция" (The Matrix Revolutions, 2003).

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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