Тройной удар: "Человек-паук. Нет пути домой" объединил три поколения супергероев Почему Человек-паук в новом фильме будет сражаться сразу с пятью злодеями и какие криповые флешбэки и неожиданные камео получат фанаты. 16 декабря, 21:40 © "Человек-паук: Нет пути домой" режиссёр Джон Уоттс , сценарист

Крис МакКенна, Эрик Соммерс, Стэн Ли, Стив Дитко / kinopoisk.ru

Уже в день премьеры "Человек-паук. Нет пути домой" собрал почти 240 млн рублей, установив новый рекорд кассовых сборов в России. История продолжает события предыдущего эпизода франшизы "Человек-паук. Вдали от дома" (2019).

Если помните, то в первой сцене после титров ведущий фейковых новостей The Daily Bugle Джей Джона Джеймсон демонстрирует смонтированную Мистерио видеозапись, на которой тот обвиняет в своей смерти Человека-паука и раскрывает его настоящую личность. С этого времени жизнь Питера Паркера и его друзей становится невыносимой. Для того чтобы как-то исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу. Колдун предлагает воспользоваться заклинанием забвения, но, как вы, наверное, уже догадались, что-то пошло не так.

В новом фильме современный Человек-паук в исполнении Тома Холланда встретится не только со старыми соперниками из предыдущих экранизаций, но и со своими "двойниками" в исполнении Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра. И это достойный хет-трик от режиссёра Джона Уоттса в сторону фанатов. И он не единственный. Здесь есть и флешбэки из прошлых супергеройских фильмов киновселенной, и, конечно же, не закрытые с прошлых фильмов гештальты.

Но особенно интересен главный герой — повзрослевший и уже почти не подросток. Том Холланд уже назвал завершающий фильм трилогии самым "тёмным" и "печальным", но трудности, как известно, только закаляют характер. Тем более что силы ему ещё понадобятся. Так, в первой сцене после титров нам покажут Тома Харди в роли Эдди Брока, чей товарищ — симбиот Веном — давно мечтает встретиться с "Паучком". Ещё один анонс терпеливый зритель поймает после финальных титров: Доктор Стрэндж вернётся, и не один. В новом фильме киновселенной он появится вместе с Алой Ведьмой (Элизабет Олсен).

Кстати, "Человек-паук. Нет пути домой" очень понравился критикам, а кто-то уже даже назвал фильм лучшим из серии Marvel. Но не обошлось и без "ложки дёгтя": если вы не фанат КВМ, то есть очень большой шанс, что уже к середине двух с половиной часов можете запутаться в обилии персонажей. Одних злодеев здесь пять штук.

Фото © Kinopoisk / "Человек-паук. Нет пути домой". Реж. Джон Уоттс

Это и безумный электромонтёр Макс Диллон (Джейми Фокс) из фильма "Новый Человек-паук. Высокое напряжение" (2014), и учёный Курт Коннорс (Рис Иванс), превратившийся в злобного Ящера в фильме 2012 года "Новый Человек-паук", и антагонисты первого Человека-паука Песочный человек (Томас Хейден Чёрч), Зелёный Гоблин (Уиллем Дефо) и Доктор Осьминог. Последнего в исполнении Альфреда Молины даже пришлось омолаживать с помощью современных цифровых технологий, чтобы безумный учёный выглядел так же, как в фильме 2004 года.

Впрочем, всё это ностальгическое безумие и иногда криповые сюжетные повороты с лихвой компенсируются крутыми спецэффектами. Не зря же на продолжение франшизы компания "Сони" потратила около $200 млн. Но все эти средства легко окупятся в прокате. Так, уже за первый уик-энд букмекеры прогнозируют сборы на уровне $175 млн. В России премьерный день пополнил кассу блокбастера почти на 240 млн рублей, а общие сборы с учётом предпродаж составили более 387 млн рублей. Таким образом, у "Человека-паука. Нет пути домой" есть все шансы стать одним из самых кассовых фильмов года.

Авторы Сергей Изотов