РФ предложила США отказаться от размещения РСМД вне своей территории

Россия предложила США взаимно отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности вне своей территории, а НАТО — исключить развёртывание РСМД наземного базирования, которые могли бы поражать цели на территории друг друга. Об этом говорится в распространённом МИД РФ проекте договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности.

"Стороны обязуются не развёртывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории, а также в тех районах своей национальной территории, из которых такие вооружения способны поражать цели на национальной территории другой стороны", — говорится в тексте.

НАТО в проекте предлагается взаимно исключить развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников.