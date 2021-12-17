РФ предложила США отказаться от размещения РСМД вне своей территории
Проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности были переданы американской стороне в ходе встречи в МИД России 15 декабря.
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Россия предложила США взаимно отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности вне своей территории, а НАТО — исключить развёртывание РСМД наземного базирования, которые могли бы поражать цели на территории друг друга. Об этом говорится в распространённом МИД РФ проекте договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности.
"Стороны обязуются не развёртывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории, а также в тех районах своей национальной территории, из которых такие вооружения способны поражать цели на национальной территории другой стороны", — говорится в тексте.
НАТО в проекте предлагается взаимно исключить развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что РФ заинтересована в получении гарантий нерасширения НАТО на восток. Проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности были переданы американской стороне в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу".
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