Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2"
Ранее на второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы.
Строительство газопровода "Северный поток – 2". © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
17 декабря началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает компания – оператор проекта.
"Аналогично процедуре, проведённой по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объёма и давления. О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", — говорится в сообщении.
Ранее на второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года. Имеется ли в виду под данным "решением" сертификация оператора трубопровода, пока не уточняется.
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