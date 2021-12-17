Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2"

17 декабря началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает компания – оператор проекта.

"Аналогично процедуре, проведённой по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объёма и давления. О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", — говорится в сообщении.