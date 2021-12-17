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Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2"

Ранее на второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы.

17 декабря, 11:11

Строительство газопровода "Северный поток – 2". © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

17 декабря началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает компания – оператор проекта.

"Аналогично процедуре, проведённой по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объёма и давления. О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", — говорится в сообщении.

Ранее на второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

Шольц: Регулятор принимает решения по "Северному потоку – 2", не руководствуясь политикой

Шольц: Регулятор принимает решения по "Северному потоку – 2", не руководствуясь политикой

Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года. Имеется ли в виду под данным "решением" сертификация оператора трубопровода, пока не уточняется.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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