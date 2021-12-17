РФ предложила НАТО создать горячие линии для экстренных переговоров
Также ранее Москва призвала Североатлантический альянс отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.
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Россия предложила создать горячие телефонные линии для поддержания экстренных контактов Москвы и стран – членов Североатлантического альянса. Об этом говорится в распространённом МИД РФ проекте договора между РФ и НАТО о гарантиях безопасности.
"Для поддержания экстренных контактов между участниками организуются горячие телефонные линии", — сказано во второй статье проекта договора.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков пригрозил НАТО военным ответом на отказ от предоставления гарантий безопасности. Он напомнил об опасениях Москвы относительно появления в Европе ранее запрещённых ДРСМД вооружений с подачи альянса.
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