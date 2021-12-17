РФ предложила НАТО создать горячие линии для экстренных переговоров

Россия предложила создать горячие телефонные линии для поддержания экстренных контактов Москвы и стран – членов Североатлантического альянса. Об этом говорится в распространённом МИД РФ проекте договора между РФ и НАТО о гарантиях безопасности.

"Для поддержания экстренных контактов между участниками организуются горячие телефонные линии", — сказано во второй статье проекта договора.