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РФ предложила НАТО создать горячие линии для экстренных переговоров

Также ранее Москва призвала Североатлантический альянс отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.

17 декабря, 11:29

Фото © Pexels

Россия предложила создать горячие телефонные линии для поддержания экстренных контактов Москвы и стран – членов Североатлантического альянса. Об этом говорится в распространённом МИД РФ проекте договора между РФ и НАТО о гарантиях безопасности.

"Для поддержания экстренных контактов между участниками организуются горячие телефонные линии", — сказано во второй статье проекта договора.

Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе

Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков пригрозил НАТО военным ответом на отказ от предоставления гарантий безопасности. Он напомнил об опасениях Москвы относительно появления в Европе ранее запрещённых ДРСМД вооружений с подачи альянса.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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