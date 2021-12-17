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Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток

В частности, альянс должен отказаться от приёма в свои ряды стран, ранее входивших в Советский Союз.

17 декабря, 11:28

© Shutterstock

Россия призвала США взять на себя обязательства по недопущению дальнейшего расширения НАТО в восточном направлении. Об этом говорится в распространённом МИД РФ проекте соглашения о гарантиях безопасности, в котором Москва озвучивает предложения к Вашингтону и Североатлантическому альянсу.

"Соединённые Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приёма в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик", — сказано в проекте документа.

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Лайф рассказывал, что РФ призвала США отказаться от размещения военных баз в постсоветских странах вне НАТО. Кроме того, Москва предложила Вашингтону не использовать инфраструктуру таких государств для ведения любой военной деятельности.

Проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности были переданы американской стороне в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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