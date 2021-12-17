Путин заявил, что российская экономика уже восстановилась от последствий пандемии
Российский лидер подчеркнул, что это результат работы всего делового сообщества, и отметил, что теперь нужен быстрый рост.
Владимир Путин © LIFE / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика уже восстановилась от последствий пандемии коронавируса. Об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Уже в середине текущего года российская экономика вышла на докризисный уровень, показатели занятости также вернулись к значению 2019 года", — сказал глава государства, отметив, что это результат работы всего делового сообщества.
Путин подчеркнул, что после быстрого восстановления нужен и быстрый рост.
Ранее российский лидер перечислил важные меры для повышения доходов населения. По мнению президента, это и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места.
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