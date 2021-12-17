Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика уже восстановилась от последствий пандемии коронавируса. Об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Уже в середине текущего года российская экономика вышла на докризисный уровень, показатели занятости также вернулись к значению 2019 года", — сказал глава государства, отметив, что это результат работы всего делового сообщества.

Путин подчеркнул, что после быстрого восстановления нужен и быстрый рост.