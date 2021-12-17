Стала известна зарплата нового главного тренера "Спартака" Ваноли
На посту наставника команды 49-летний итальянец сменил уволенного португальца Руя Виторию.
Фото © ФК "Спартак"
Зарплата нового главного тренера московского "Спартака" Паоло Ваноли составит полтора миллиона евро в год. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
В пятницу "Спартак" объявил о подписании соглашения с Ваноли, который во главе команды сменил португальца Руя Виторию. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления ещё на год.
Ранее Ваноли работал помощником Антонио Конте в лондонском "Челси" и миланском "Интере". Также он входил в тренерский штаб сборной Италии.
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