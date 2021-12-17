Стала известна зарплата нового главного тренера "Спартака" Ваноли

Зарплата нового главного тренера московского "Спартака" Паоло Ваноли составит полтора миллиона евро в год. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В пятницу "Спартак" объявил о подписании соглашения с Ваноли, который во главе команды сменил португальца Руя Виторию. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления ещё на год.