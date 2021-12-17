Россия предложила НАТО проявить сдержанность в учениях и военном планировании

Россия предлагает НАТО проявлять сдержанность в военном планировании и в проведении учений. Об этом говорится в проекте соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов организации Североатлантического договора.

"Участники будут проявлять сдержанность в военном планировании и при проведении учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, придерживаясь обязательств по международному праву, в том числе содержащихся в межправительственных соглашениях", — сказано в первой статье документа.