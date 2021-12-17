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Россия предложила НАТО проявить сдержанность в учениях и военном планировании

Таким образом получится снизить риски опасных ситуаций и следовать международному праву, отмечается в проекте договора о гарантиях безопасности.

17 декабря, 11:47

Фото © Getty Images / Jakub Porzycki / NurPhoto

Россия предлагает НАТО проявлять сдержанность в военном планировании и в проведении учений. Об этом говорится в проекте соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов организации Североатлантического договора.

"Участники будут проявлять сдержанность в военном планировании и при проведении учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, придерживаясь обязательств по международному праву, в том числе содержащихся в межправительственных соглашениях", — сказано в первой статье документа.

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Ранее Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. В частности, альянс должен отказаться от приёма в свои ряды стран, ранее входивших в Советский Союз.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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