Голикова: Эффективность российских вакцин против омикрон-штамма оценят до конца года

Эффективность российских антиковидных вакцин против нового варианта "омикрон" оценят до конца 2021 года. Об этом журналистам заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы проверяем изменчивость, мы смотрим на то, как он (омикрон-штамм. — Прим. Лайфа) меняется, как себя ведёт. Все научные учреждения, которые разрабатывали вакцины и чьи вакцины сейчас обращаются на российском рынке, они сейчас проверяют эффективность наших вакцин, уровень воздействия", — сообщила зампред правительства.

По словам Голиковой, проверка эффективности вакцин от ковида занимает максимум две-три недели. Она отметила, что в скором времени соответствующие результаты предоставит центр имени Гамалеи.