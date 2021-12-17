Голикова: Эффективность российских вакцин против омикрон-штамма оценят до конца года
Как отметила вице-премьер, проверка действенности препаратов от коронавируса занимает максимум две-три недели.
Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова. Фото © duma.gov
Эффективность российских антиковидных вакцин против нового варианта "омикрон" оценят до конца 2021 года. Об этом журналистам заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы проверяем изменчивость, мы смотрим на то, как он (омикрон-штамм. — Прим. Лайфа) меняется, как себя ведёт. Все научные учреждения, которые разрабатывали вакцины и чьи вакцины сейчас обращаются на российском рынке, они сейчас проверяют эффективность наших вакцин, уровень воздействия", — сообщила зампред правительства.
По словам Голиковой, проверка эффективности вакцин от ковида занимает максимум две-три недели. Она отметила, что в скором времени соответствующие результаты предоставит центр имени Гамалеи.
Ранее врач Шугушев рассказал о возможном постковидном синдроме после омикрон-штамма. Есть слабая надежда на то, что эта разновидность вируса будет вызывать более лёгкие последствия, нежели "дельта", заметил медик.
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