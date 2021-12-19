1. "Это не так уж и страшно", "ты справишься с этим"

На первый взгляд в этих фразах нет ничего опасного, даже наоборот. Многие так говорят, пытаясь поддержать избранника в трудную минуту и показать, что в будущем ситуация разрешится без серьёзных последствий. Однако для того, кто переживает неприятности и испытывает сильную эмоциональную боль, подобные слова могут звучать как обесценивание проблемы. "Если вы хотите поддержать своего партнёра в нелёгкий период, попробуйте сказать что-нибудь вроде: "Ситуация кажется сложной. Я понимаю, почему ты так думаешь. Мы сможем пройти через это вместе", — рассказала HuffPost семейный терапевт из Майами Аманда Бакеро.

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2. "Ты такой же, как твой отец"

Сравнение с родственниками в негативных ситуациях — это верный способ спровоцировать избранника и вывести его из себя. Вы не только надавите на болевые точки второй половинки, но и не добьётесь перемен. Вместо обобщённых отрицательных заявлений о вашем партнёре и его семье лучше расскажите любимому человеку, что конкретно в его поведении вас беспокоит, и попросите это исправить, советует семейный психотерапевт Эбигейл Мейкпис.

3. "Ты всегда..." или "ты никогда..."

Такие категоричные фразы при критике автоматически заставляют вашего партнёра защищаться, а не идти вам навстречу. Если вы хотите добиться изменения ситуации, разумнее использовать другой подход, отмечает семейный терапевт Бекки Уэтстоун. Нужно указать на конкретные вещи, которые вас беспокоят, и описать свои чувства. Вместо того чтобы заявить: "Вечно ты сидишь в своём телефоне!", — лучше сказать, что вы ощущаете себя проигнорированным и одиноким, когда ваша вторая половинка в очередной раз листает "Инстаграм" перед сном.

4. "Ты делаешь это неправильно. Почему ты не можешь сделать это по-моему?"

Нередко нас может раздражать, что партнёр делает что-то "неправильно". Например, заправляет кровать не так аккуратно, как привыкли вы, или имеет другой взгляд на воспитание детей. Не торопитесь критиковать возлюбленного и диктовать свои условия, заставляя его защищаться и чувствовать себя уязвлённым. Куда разумнее будет деликатно предложить избраннику помощь и поделиться своей точкой зрения. "Такой подход может помочь партнёрам почувствовать, что они решают задачу вместе, а не конкурируют друг с другом", — считает Аманда Бакеро.

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5. "С меня хватит"

В пылу ссоры можно бросить опасные фразы "с меня хватит", "я хочу развестись" или "я ненавижу тебя", сильно ранив чувства партнёра. Однако после порой приходится осознавать, что вы совсем так не считаете, а просто были слишком злы и не смогли правильно выразить эмоции. Бекки Уэтстоун советует избегать при конфликтах подобных высказываний и обсуждать острые моменты только после того, как вы оба успокоились.

6. "Ты слишком чувствителен"

Когда ваш партнёр расстроен, а вы отмахиваетесь от него, заявляя, что он "слишком чувствителен" или "слишком раним", вы приуменьшаете значимость его переживаний. "Это неправильно с нашей стороны — решать, как кто-то должен себя чувствовать. Говорить кому-то, что он "слишком" на что-то реагирует, почти никогда не помогает", — говорит Эбигейл Мейкпис. Если вы действительно хотите поддержать возлюбленного, то стоит отказаться от оценочных суждений и сказать, например: "Я понимаю, почему это может причинять тебе боль".

7. Не говорить вообще ничего