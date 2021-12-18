Ди Каприо на съёмках фильма прыгнул в ледяную воду ради спасения двух хаски
Актёр отметил, что его питомцы большую часть времени проводят в Калифорнии и не понимают, что такое замёрзшее озеро.
Леонардо Ди Каприо. Фото © Kinopoisk
Американский актёр Леонардо Ди Каприо в ходе съёмок фильма "Не смотрите наверх!" спас двух собак, прыгнув в ледяное озеро. Об этом оскароносный артист рассказал в беседе с Entertainment Weekly.
Как оказалось, во время работы над картиной Ди Каприо жил в съёмном доме со своими двумя собаками. Однажды в замёрзшее озеро прыгнула одна из них, и тогда актёр последовал в ледяную воду за ней. "Как только он вытолкнул одну собаку, туда прыгнула другая", — добавила Дженнифер Лоуренс, которая давала интервью вместе с остальными актёрами, принявшими участие в фильме.
"Вторая собака начала вылизывать ту, что тонула, и так мы все оказались в озере. <…> Они живут в Калифорнии и не понимают, что такое замёрзшее озеро", — отметил Ди Каприо.
Ранее Леонардо Ди Каприо отказался сниматься в обнажённой сцене с Мерил Стрип. Актёр счёл требование режиссёра "Не смотрите наверх!" недостойным большой голливудской актрисы.
Леонардо Ди Каприо — прославленный американский актёр и продюсер, который многократно был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильмах "Авиатор" (2004), "Кровавый алмаз" (2006), "Волк с Уолл-стрит" (2013), а также за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Что гложет Гилберта Грэйпа" (1994). Но заветная статуэтка досталась ему лишь в 2016 году — за фильм "Выживший". Впрочем, Лео не только талантливый артист, но ещё и экоактивист, а также один из главных голливудских ловеласов. Подробнее о его биографии вне съёмочной площадки читайте на сайте uznayvse.ru.
Комментариев: 0