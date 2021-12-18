Ди Каприо на съёмках фильма прыгнул в ледяную воду ради спасения двух хаски

Американский актёр Леонардо Ди Каприо в ходе съёмок фильма "Не смотрите наверх!" спас двух собак, прыгнув в ледяное озеро. Об этом оскароносный артист рассказал в беседе с Entertainment Weekly.

Как оказалось, во время работы над картиной Ди Каприо жил в съёмном доме со своими двумя собаками. Однажды в замёрзшее озеро прыгнула одна из них, и тогда актёр последовал в ледяную воду за ней. "Как только он вытолкнул одну собаку, туда прыгнула другая", — добавила Дженнифер Лоуренс, которая давала интервью вместе с остальными актёрами, принявшими участие в фильме.

"Вторая собака начала вылизывать ту, что тонула, и так мы все оказались в озере. <…> Они живут в Калифорнии и не понимают, что такое замёрзшее озеро", — отметил Ди Каприо.

Ранее Леонардо Ди Каприо отказался сниматься в обнажённой сцене с Мерил Стрип. Актёр счёл требование режиссёра "Не смотрите наверх!" недостойным большой голливудской актрисы.