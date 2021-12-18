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Замглавы МИД Грушко: РФ будет добиваться своего видения построения европейской безопасности

По словам дипломата, эти принципы Москва сформулировала и изложила в опубликованном проекте договора с Вашингтоном.

18 декабря, 19:27
<p>Александр Грушко. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Александр Грушко. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Россия будет последовательно добиваться построения европейской безопасности по сформулированным принципам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Мы будем добиваться очень последовательно и принципиально вот того видения, как надо строить европейскую безопасность, вот именно так, как мы её сформулировали", — сказал Грушко в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Замглавы МИД Грушко надеется, что НАТО не "заболтает" предложения о гарантиях безопасности

Замглавы МИД Грушко надеется, что НАТО не "заболтает" предложения о гарантиях безопасности

Ранее Лайф писал, что МИД РФ передал США проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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