Замглавы МИД Грушко: РФ будет добиваться своего видения построения европейской безопасности
По словам дипломата, эти принципы Москва сформулировала и изложила в опубликованном проекте договора с Вашингтоном.
Александр Грушко. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Россия будет последовательно добиваться построения европейской безопасности по сформулированным принципам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Мы будем добиваться очень последовательно и принципиально вот того видения, как надо строить европейскую безопасность, вот именно так, как мы её сформулировали", — сказал Грушко в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Ранее Лайф писал, что МИД РФ передал США проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу.
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