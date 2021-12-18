Замглавы МИД Грушко: РФ будет добиваться своего видения построения европейской безопасности

Россия будет последовательно добиваться построения европейской безопасности по сформулированным принципам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Мы будем добиваться очень последовательно и принципиально вот того видения, как надо строить европейскую безопасность, вот именно так, как мы её сформулировали", — сказал Грушко в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".