Замглавы МИД Грушко: У России достаточно ресурсов для безопасности

"То, что у нас достаточно технических возможностей для того, чтобы надёжно обеспечить нашу военную безопасность всеми средствами, — это факт, который признают наши партнёры. Потому что это то, чем занимаются в НАТО, они как раз пытаются сейчас нейтрализовать те наши преимущества", — сказал Грушко в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".