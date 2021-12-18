Замглавы МИД Грушко: У России достаточно ресурсов для безопасности
Партнёрам РФ это известно, и сейчас НАТО пытается нейтрализовать преимущества страны, заметил дипломат.
Александр Грушко. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Россия обладает всеми техническими возможностями для обеспечения военной безопасности страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"То, что у нас достаточно технических возможностей для того, чтобы надёжно обеспечить нашу военную безопасность всеми средствами, — это факт, который признают наши партнёры. Потому что это то, чем занимаются в НАТО, они как раз пытаются сейчас нейтрализовать те наши преимущества", — сказал Грушко в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Ранее Лайф писал, что замглавы МИД Грушко надеется, что НАТО не "заболтает" предложения о гарантиях безопасности. Альянс должен серьёзно отнестись к российскому документу, иначе будет иметь дело с военно-технической альтернативой, указал дипломат.
Напомним, МИД РФ передал США проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие пункты.
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