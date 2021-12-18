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Кулеба потребовал от Запада ясности по поводу возможных санкций против России

Глава МИД Украины подчеркнул, что Вашингтон и Лондон не должны "ослаблять" ограничительные меры, чтобы подстроиться под ЕС.

18 декабря, 19:11
<p>Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159549023243389&set=pb.690053388.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dmytro Kuleba</a></p>

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook / Dmytro Kuleba

Запад должен прояснить свои заявления о возможных санкциях в отношении Москвы из-за ситуации вокруг Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американской газете The Washington Post.

По словам дипломата, отсутствие подробностей в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе может вызвать у России сомнения насчёт готовности западных стран к решительным ответным действиям в случае "вторжения" Москвы в Киев. Кулеба отметил, что должностные лица Украины призывают Запад утвердить пакет санкций, которые предполагают отключение России от международной межбанковской системы передачи данных и оплаты SWIFT, ограничение на операции с российским суверенным долгом, а также наложение санкций на активы ряда россиян.

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"Из моих неофициальных бесед [с западными должностными лицами] я знаю, что они обсуждают в качестве крайней меры отключение России от SWIFT. Это было бы здорово", — заявил Кулеба.

Кроме того, глава МИД Украины подчеркнул, что США и, возможно, Великобритания должны действовать самостоятельно в том случае, если Евросоюз предложит менее строгие меры. Вашингтону и Лондону не следует ослаблять санкции, чтобы подстроиться под ЕС, отметил Кулеба.

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Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов оценил угрозу российского "вторжения". Украинские власти, заметил он, видят скопление у границы, однако численность группировок не настолько критичная, чтобы говорить о наступлении.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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