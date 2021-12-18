Лайф публикует видео момента столкновения автобуса с детьми и грузовика под Ярославлем

Момент ДТП с участием автобуса, перевозившего юных спортсменов, под Ярославлем. Видео © Telegram / SHOT

Авторегистратор записал момент столкновения автобуса с юными спортсменами и грузовика в Ярославской области. Напомним, ДТП произошло на 193-м километре трассы "Холмогоры" рано утром 18 декабря. Ролик опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, что после столкновения у лесовоза открылся прицеп и брёвна рассыпались по проезжей части.

По данным телеграм-канала, водитель микроавтобуса сейчас находится в тяжёлом состоянии. Большинство попавших в аварию детей уже отпустили домой. В больнице под наблюдением медиков остались девочка и мальчик. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".