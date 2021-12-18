Лайф публикует видео момента столкновения автобуса с детьми и грузовика под Ярославлем
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Момент ДТП с участием автобуса, перевозившего юных спортсменов, под Ярославлем. Видео © Telegram / SHOT
Авторегистратор записал момент столкновения автобуса с юными спортсменами и грузовика в Ярославской области. Напомним, ДТП произошло на 193-м километре трассы "Холмогоры" рано утром 18 декабря. Ролик опубликовал телеграм-канал SHOT.
На кадрах видно, что после столкновения у лесовоза открылся прицеп и брёвна рассыпались по проезжей части.
По данным телеграм-канала, водитель микроавтобуса сейчас находится в тяжёлом состоянии. Большинство попавших в аварию детей уже отпустили домой. В больнице под наблюдением медиков остались девочка и мальчик. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Как уже писал Лайф, автобус с детьми следовал из Ростова в Солнечногорск на соревнования по самбо.
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