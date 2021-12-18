Лайф публикует имена юных спортсменов, пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем
По нашим данным, одного взрослого и одного ребёнка увезли в больницу в Ярославле, остальных доставили в ЦРБ Ростова.
Под Ярославлем опрокинулся автобус с детьми, которые ехали на соревнования © LIFE
В распоряжение Лайфа попал список пострадавших в результате ДТП с автобусом в Ярославской области, который вёз детей на соревнования по самбо. Отметим, что одна девочка получила серьёзные травмы, остальные отделались ушибами и незначительными повреждениями.
Дети:
- Ксения Х. — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, госпитализация;
- Александра Я. — ушиб, госпитализация;
- Артём М. — ушиб, госпитализация;
- Сергей К. — ушиб, госпитализация;
- Александр Х. — травма предплечья, госпитализация;
- Артём Я.
- Сергей С. — ушиб, госпитализация;
- Андрей Ф.
- Захар М. — ушиб, госпитализация;
- Даниил Б. — ушиб, госпитализация;
- Карина К. — ушиб, госпитализация;
- Салих К. — ушиб, госпитализация;
- Имант К.
С детьми также ехали семеро взрослых, среди которых пятеро — родители: Марина Г. (гематома), Евгений М., Мария М., Роман Ф. и Расул К., и двое тренеров — Владимир П. и Денис Ж.
Автобус вёз юных спортсменов из ростовского ФСК "Самбо XXI век" в Солнечногорск на соревнования. По данным СК, во время движения автомобиль с детьми столкнулся с брёвнами, которые высыпались на проезжую часть из прицепа впереди идущего грузового автомобиля КамАЗ, перевозившего лес. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку.
Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии из-за ДТП с четырьмя грузовиками перекрыли движение на федеральной трассе. Как сообщили в ГИБДД, в результате аварии пострадавших нет, а автомобили получили механические повреждения.
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