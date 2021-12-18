Лайф публикует имена юных спортсменов, пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем

В распоряжение Лайфа попал список пострадавших в результате ДТП с автобусом в Ярославской области, который вёз детей на соревнования по самбо. Отметим, что одна девочка получила серьёзные травмы, остальные отделались ушибами и незначительными повреждениями.

Дети: Ксения Х. — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, госпитализация; Александра Я. — ушиб, госпитализация; Артём М. — ушиб, госпитализация; Сергей К. — ушиб, госпитализация; Александр Х. — травма предплечья, госпитализация; Артём Я. Сергей С. — ушиб, госпитализация; Андрей Ф. Захар М. — ушиб, госпитализация; Даниил Б. — ушиб, госпитализация; Карина К. — ушиб, госпитализация; Салих К. — ушиб, госпитализация; Имант К.

С детьми также ехали семеро взрослых, среди которых пятеро — родители: Марина Г. (гематома), Евгений М., Мария М., Роман Ф. и Расул К., и двое тренеров — Владимир П. и Денис Ж.

Автобус вёз юных спортсменов из ростовского ФСК "Самбо XXI век" в Солнечногорск на соревнования. По данным СК, во время движения автомобиль с детьми столкнулся с брёвнами, которые высыпались на проезжую часть из прицепа впереди идущего грузового автомобиля КамАЗ, перевозившего лес. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку.