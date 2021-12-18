Биолог Баранова поделилась способами защиты от "омикрона"

Отказ от похода в аптеку и правильное ношение маски поможет защититься от нового варианта коронавируса "омикрон". Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.

Прежде всего важно перестать носить маски на подбородке и начать закрывать ими нос, объяснила специалист. Также, по её словам, лучше заранее купить все необходимые лекарства. Тесные аптеки вполне могут являться "пунктами распространения коронавируса", считает биолог.

"Не сомневаюсь, что в начальной стадии заболевания туда пойдут люди за парацетамолом, потому что у них его дома нет. Начихают там, а следом за ними зайдут люди, носящие маски на подбородках, и подхватят инфекцию", — заключила Баранова.