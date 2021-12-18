Рябков заявил о неготовности США отказаться от собственных шаблонов в отношениях с Россией
Москва предлагает Вашингтону переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе, поскольку вовлечение других столиц лишит их смысла, подчеркнул замминистра.
Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
Соединённые Штаты всё ещё не готовы отказаться от собственных шаблонов для улучшения ситуации в отношениях с Россией. Об этом в беседе с ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Как отметил дипломат, такой ситуации, какая сложилась нынче в отношениях с Вашингтоном, не было никогда.
"Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько всё изменилось, и не в лучшую сторону. И пока, к сожалению, нет признаков, что они готовы отрешиться от собственных шаблонов", — заметил замминистра.
Рябков подчеркнул, что РФ предлагает американцам переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе. Дипломат пояснил, что вовлечение других стран бессмысленно, поскольку тогда диалог будет утоплен в "прениях и словоблудии".
Как писал Лайф ранее, Рябков указал, что РФ не видит прогресса в отношениях с США, кроме запуска диалогов по безопасности. При этом Москва не намерена смешивать вопросы стабильности, безопасности и трудности двустороннего характера по визам, уточнил замглавы МИД РФ.
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