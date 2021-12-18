Рябков заявил о неготовности США отказаться от собственных шаблонов в отношениях с Россией

Соединённые Штаты всё ещё не готовы отказаться от собственных шаблонов для улучшения ситуации в отношениях с Россией. Об этом в беседе с ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Как отметил дипломат, такой ситуации, какая сложилась нынче в отношениях с Вашингтоном, не было никогда.

"Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько всё изменилось, и не в лучшую сторону. И пока, к сожалению, нет признаков, что они готовы отрешиться от собственных шаблонов", — заметил замминистра.

Рябков подчеркнул, что РФ предлагает американцам переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе. Дипломат пояснил, что вовлечение других стран бессмысленно, поскольку тогда диалог будет утоплен в "прениях и словоблудии".